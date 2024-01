Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dona de uma marca de roupas, a atriz Jade Picon trava uma disputa na Justiça com um ex-sócio do negócio.

No fim do ano, a Justiça autorizou a abertura do faturamento, dados de contas bancárias, e-mails e outros documentos da empresa da ex-BBB ao ex-parceiro.