A disputa de 59 desembargadores por duas vagas no STJ

Cinquenta e nove desembargadores entraram na disputa pelas duas vagas destinadas aos Tribunais de Justiça Estaduais no STJ — abertas pela aposentadoria do ministro Jorge Mussi, em janeiro, e pela morte de Paulo de Tarso Sanseverino, em abril.

Dos 27 TJs, apenas o do Rio Grande do Norte, de Sergipe e de Tocantins não tiveram inscritos [veja a lista completa abaixo]. O do Paraná é o que tem mais candidatos, dez, seguido por São Paulo, com oito.

Os magistrados poderão fazer campanha até 23 de agosto, dia marcado para que o pleno do Superior Tribunal de Justiça escolha os nomes dos quatro candidatos que irão compor uma lista a ser encaminhada ao presidente Lula — que nomeará dois deles.

Na sequência, a dupla ainda terá que passar por sabatina na CCJ do Senado e por votação no plenário da Casa.

Há ainda outra vaga aberta no STJ, destinada à advocacia. No próximo dia 19, o pleno do Conselho Federal vai se reunir para elaborar a lista sêxtupla que será enviada ao STJ. O tribunal, por sua vez, vai reduzi-la pela metade também em 23 de agosto, cabendo a Lula a definição final.

Veja abaixo a lista de desembargadores inscritos para concorrerem às duas vagas:

Agostino Silvério – Amapá

João Lages – Amapá

Samoel Evangelista – Acre

Laudivon Nogueira – Acre

Luiz Camolez – Acre

Tutmes Airan de Albuquerque – Alagoas

Cezar Luiz Bandiera Amazonas – Amazonas

Nilson Soares Castelo Branco – Bahia

Edmilson Jatahy Fonseca Junior – Bahia

Maurício Kertzman Szporer – Bahia

Roberto Maynard Frank – Bahia

Maria Nailde Pinheiro Nogueira – Ceará

Teodoro Silva Santos – Ceará

José Cruz Macedo – Distrito Federal

Josaphá Francisco dos Santos – Distrito Federal

Robson Barbosa de Azevedo – Distrito Federal

Pedro Valls Feu Rosa – Espírito Santo

Samuel Meira Brasil Junior – Espírito Santo

Delintro Belo de Almeida Filho – Goiás

Paulo Sérgio Velten Pereira – Maranhão

Angela Maria Moraes Salazar – Maranhão

Marcos Henrique Machado – Mato Grosso

Serly Marcondes Alves – Mato Grosso

Dorival Renato Pavan – Mato Grosso do Sul

José Afranio Vilela – Minas Gerais

Leonan Gondin da Cruz Júnior – Pará

Maria Filomena de Almeida Buarque – Pará

Márcio Murilo da Cunha Ramos – Paraíba

José Laurindo de Souza Netto – Paraná

Tito Campos de Paula – Paraná

Clayton de Albuquerque Maranhão – Paraná

Octavio Campos Fischer – Paraná

Ana Lúcia Lourenço – Paraná

Fernando Antonio Prazeres – Paraná

Mário Luiz Ramidoff – Paraná

Fábio Marcondes Leite – Paraná

Francisco Cardozo Oliveira – Paraná

Givanildo Nogueira Constantinov – Paraná

Jorge Américo Pereira de Lira – Pernambuco

Stênio José de Sousa Neiva Coêlho – Pernambuco

Demócrito Ramos Reinaldo Filho – Pernambuco

Honório Gomes do Rego Filho – Pernambuco

Erivan José da Silva Lopes – Piauí

Elton Martinez Carvalho Leme – Rio de Janeiro

Ricardo Torres Hermann – Rio Grande do Sul

Marcos Alaor Diniz Grangeia – Rondônia

Alexandre Miguel – Rondônia

Isaias Fonseca Moraes – Rondônia

João Henrique Blasi – Santa Catarina

Carlos Henrique Abrão – São Paulo

Achile Mario Alesina – São Paulo

Luiz Sergio Fernandes de Souza – São Paulo

José Carlos Costa Netto – São Paulo

Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior – São Paulo

Carlos Vieira Von Adamek – São Paulo

Marcelo Semer – São Paulo

Airton Vieira – São Paulo

Leonardo Pache de Faria Cupello – Roraima

Jésus Rodrigues do Nascimento – Roraima