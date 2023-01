A despedida do interventor no DF: ‘sentimento de dever cumprido’

No último dia da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, o interventor Ricardo Cappelli usou as redes sociais na manhã desta terça-feira para se despedir do posto e agradecer o presidente Lula e o ministro Flávio Dino, de quem é secretário-executivo no Ministério da Justiça.

“Foram dias duros. Tive que tomar decisões importantes no calor dos acontecimentos. Fiz o meu melhor, espero ter acertado. Retorno ao MJSP com o sentimento de dever cumprido”, declarou o representante do governo Lula.

Ele acrescentou que o 8 de janeiro de 2023 entrou para os livros de história e disse que “tentaram golpear a nossa democracia”.

“A Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, seguirá punindo os responsáveis. Tenho plena confiança na corregedoria da PM. Os inquéritos separarão o joio do trigo. A lei será cumprida”, complementou.

Na semana passada, ele entregou o relatório final da intervenção ao STF, apontando falhas operacionais e no planejamento das forças de segurança do DF, comandadas na ocasião pelo então secretário Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro que está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF.