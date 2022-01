A cifra bilionária economizada por brasileiros com planos de medicamentos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Figurando no ranking de segmentos que mais cresceram durante a pandemia no Brasil — atrás apenas das grandes varejistas –, o setor de farmácias tem visto uma expansão dos planos que oferecem descontos na compra de medicamentos.

É o caso da ePharma, que fechou o ano de 2021 com um total de 1,4 bilhão de reais ‘economizados’ pelos beneficiários do programa em 32 000 farmácias e clínicas em todo o país. A marca registrada é 85% maior do que a de 2020, quando a economia total dos beneficiários foi de 759 milhões de reais.

Para 2022, a empresa já estima atingir 1,5 bilhão economizados com os descontos. Atualmente, são 30 milhões de pacientes credenciados.