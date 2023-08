A ‘carga pesada’ que viajará do Brasil à Argentina para a Porsche Cup

Caberá a nove motoristas carreteiros transportar 77 carros Porsche e dois contêineres de equipamentos por um trajeto de 2.580 km, de São Bernardo do Campo (SP) a Termas de Río Hondo, na província argentina de Santiago del Estero, para a próxima etapa da Porsche Cup, que será realizada nos dias 2, 3 e 10 de setembro.

O trajeto vai durar dez dias a partir de 17 de agosto. A logística está a cargo do Grupo SADA, especializado em transporte de veículos zero quilômetro. Os carros de competição serão divididos em sete carretas do tipo cegonha. No percurso, o comboio vai cruzar os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, até a fronteira com o país vizinho.

Siga