‘A Cadeira que o senhor está sentado estava na rua’, diz Gilmar a Kassio

O ministro Gilmar Mendes, do STF, comentou há pouco o voto de Kassio Nunes Marques, que ocorreu na quarta-feira, e sugeriu uma pena mais leve ao primeiro réu a ser julgado pelas invasões do 8 de janeiro, do que os 17 anos de reclusão, incialmente sugeridos pelo relator Alexandre de Moraes.

“Ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Kassio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua, no dia da invasão”, disse Mendes.

“Essa expressão não foi minha, não fui eu quem disse isso”, respondeu Nunes Marques.

De fato, a frase foi dita por Alexandre de Moraes, em contrariedade ao voto de Nunes Marques, que defendeu dois anos e meio de reclusão e condenação por apenas dois — dano qualificado e deterioração do patrimônio — dos cinco crimes, dos quais o réu é acusado.

“Não há nenhum ‘domingo no parque’, nenhum passeio, e sim atos criminosos, atentatórios à democracia, por uma turba de golpistas que pretendia uma intervenção militar para derrubar um governo democraticamente eleito em 2022”, ironizou Moraes.

Todo o bate-boca ocorre enquanto André Mendonça expõe seu voto. Ele argumenta que não houve tentativa de golpe.

Continua após a publicidade

“Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes, vândalos, criminosos, deles, não tinha ação idônea para destituir o poder. Nós podemos achar ação idônea em outras partes”, disse Mendonça, nesta quinta, na continuação do julgamento.

Até o momento, três ministros concluíram seus votos: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, que acompanhou o relator, e Kassio Nunes Marques, que propôs uma pena mais branda.

Publicidade

Siga