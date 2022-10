A blitz de Bolsonaro em Minas, o estado que decide eleições

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 13 out 2022, 12h18 - Publicado em 13 out 2022, 10h21

Jair Bolsonaro está determinado a conseguir a virada no segundo turno sobre Lula em Minas Gerais, o estado que costuma refletir o resultado da eleição nacional. Com o apoio do governador reeleito Romeu Zema, o presidente foi a Belo Horizonte nesta quarta e já vai retornar à cidade nesta sexta, pouco mais de 48 horas depois. Detalhe: ele já esteve em BH na última quinta, para uma agenda na Federação das Indústrias de Minas.

A blitz da campanha no estado não para por aí. Na tarde desta quinta, o general Walter Braga Netto, candidato a vice de Bolsonaro, estará na capital mineira para um encontro com Zema e deputados do estado.

Em Minas, o segundo maior colégio eleitoral do país, Lula teve no primeiro turno 48,29% dos votos válidos contra 43,60% de Bolsonaro, uma vantagem de pouco mais de 560.000 votos. Mas, em BH, o resultado foi o oposto: o presidente 46,60% contra 42,53% do petista.

No ato de campanha na manhã desta quarta, Bolsonaro discursou para apoiadores ao lado de Zema e do pastor Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus.

Nesta sexta, também com o governador a tiracolo, ele irá se reunir com uma parcela dos 853 prefeitos mineiros e receberá uma carta de reivindicações das cidades do estado.

Zema, aliás, mergulhou de cabeça na campanha de Bolsonaro à reeleição. Ele inclusive participa de uma propaganda eleitoral do candidato do PL defendendo que os mineiros devem ser “PTfóbicos”, tese que vem difundindo no estado.

O foco em Minas não se limita à campanha do presidente. No último sábado, Lula foi a Belo Horizonte e comandou um grande ato, que teve até a participação do cantor Chico Buarque. No primeiro turno, o ex-presidente também passou pelo estado algumas vezes, mas não conseguiu eleger os seus candidatos ao governo, Alexandre Kalil, e ao Senado, Alexandre Silveira.