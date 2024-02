A articulação política de Rui Costa no Parlamento

Chefe da Casa Civil, Rui Costa se reuniu nesta terça com Arthur Lira na residência oficial da Câmara. Depois da crise do início do mês, quando Arthur Lira abriu os trabalhos do Parlamento reclamando de acordos não cumpridos pelo Planalto, é a primeira vez que o ministro entra em campo para tocar a articulação com o Legislativo.

Um dos assuntos tratados foi a lista de vetos pendentes de análise no Congresso e também o futuro da medida provisória do governo que derrubou a desoneração da folha de setores que mais empregam no país.

Depois do encontro com Costa, Lira e o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, conversaram. Aliados do chefe da Câmara dizem que ficou combinado que Pacheco e o chefe da Casa Civil irão conversar com Lula para entender o que o governo decidirá fazer com sua medida. Se vai retirar e enviar a proposta em formato de projeto de lei ou desistir do tema.

ATUALIZAÇÃO, 8H30 — Inicialmente, o Radar informou que Pacheco havia participado da reunião com Lira e Costa, mas o chefe do Parlamento só se reuniu com Lira. No Senado, esse encaminhamento relatado na Câmara também não foi confirmado, mas Lula deve ter uma conversa com Pacheco.