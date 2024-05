A arte imita a vida no gabinete de Barroso no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O gabinete do presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, ganhou um novo item de decoração.

Um quadro do artista brasiliense Toninho Euzébio, no qual a famosa estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes, aparece descascando um abacaxi com sua espada.

Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência: a Justiça vive descascando os abacaxis da República.