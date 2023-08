A aposta em inovação do Grupo FarmaBrasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Grupo FarmaBrasil criou um observatório que irá funcionar como um think tank da indústria farmacêutica. A ideia é difundir conhecimento para ampliar o acesso à saúde e fortalecer a pesquisa e inovação no país.

O observatório será coordenado pelo economista João Emílio Gonçalves. A iniciativa casa com a estratégia do governo federal de alavancar a indústria nacional e de retomada da agenda de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

“O desenvolvimento produtivo e tecnológico do setor observado nas últimas décadas está diretamente ligado a uma sequência de políticas industriais eficazes. Políticas baseadas no atendimento às necessidades de um Sistema Único de Saúde robusto e na articulação entre o setor público e o privado, uma premissa de qualquer política industrial bem-sucedida”, disse Reginaldo Arcuri, presidente executivo do grupo que representa 12 indústrias farmacêuticas.

