A aposta do MDB na discussão de ministérios com Lula

O MDB sonha alto nestes dias de disputa por espaços no futuro governo Lula. O partido quer um ministério para a ala da Câmara — Desenvolvimento Regional seria uma boa opção, segundo o partido –, outro para a turma do Senado — de olho nas Minas e Energia — e, claro, espaço para Simone Tebet, que poderia ficar na Cidadania.

No caso da senadora que disputou o Planalto, no entanto, os emedebistas não querem compartilhar a “cota” do partido. Se Lula quiser Simone no time, terá que ser em sua conta pessoal, não em nome do MDB.