A agitada agenda de Lula, antes da cirurgia no quadril

Antes de ir para o “banco de reservas” por conta da cirurgia de artrose que fará em outubro, o presidente Lula terá uma agenda intensa nos próximos dois meses, com viagens previstas a pelo menos cinco países.

Nesta quarta, o presidente cancelou sua agenda de compromissos para se submeter a uma infiltração no quadril no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O procedimento busca amenizar as dores decorrentes de um problema na cabeça do fêmur. O petista deve despachar normalmente na quinta e na sexta.

Em agosto, nos dias 8 e 9, Lula será o anfitrião da Cúpula da Amazônia, que reunirá os presidentes dos oito países da região em Belém, no Pará. Líderes da República do Congo, da República Democrática do Congo e da Indonésia também vão participar. O objetivo é construir uma posição conjunta de países com muita reserva de floresta para a C0P28, conferência do clima das Nações Unidas, que acontece no fim do ano nos Emirados Árabes Unidos.

Na segunda quinzena do mês, Lula irá a três países — desde que voltou ao Planalto, ele já passou por 14, sendo duas vezes na Argentina. No dia 15, participará da posse do presidente do Paraguai, Sebastián Peña. A partir do dia 22, irá à África do Sul para a Cúpula dos BRICS. Na sequência, passará por São Tomé e Príncipe para participar da Cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O brasileiro tem ainda outras duas viagens programadas para setembro: para a Índia, que sediará a Cúpula do G20 — ocasião em que o Brasil receberá a presidência temporária do bloco para 2024 — e para Nova York, nos Estados Unidos, onde fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU.