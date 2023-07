Lula avisa que vai para o ‘banco de reservas’ em outubro

Lula falou, nesta terça, sobre a cirurgia de artrose que fará em outubro. As dores no quadril, segundo o petista, aumentaram e, por isso, ele decidiu realizar o procedimento.

“Estou como jogador de bola que não quer dizer para o técnico que está sentindo dor para não ir para o banco. Ele quer continuar jogando, então finge que não está doendo”, disse Lula, durante sua live semanal. “Eu quero fazer a cirurgia porque não quero ficar sentindo dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Tem dia que eu estou com mau-humor com meus companheiros. Chego de manhã para trabalhar, ponho o pé no chão e já dói”, seguiu o presidente.

Lula disse que Geraldo Alckmin assumirá o governo enquanto ele estiver em recuperação: “Tenho total confiança nele, é parceiro extraordinário”.

