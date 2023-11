Turista na própria cidade: passeios imperdíveis para fazer em São Paulo

Escolher um destino, programar o trajeto e os passeios, fazer as malas e finalmente pegar a estrada é sempre divertido. Visitar lugares novos, conhecer pessoas e culturas, com facilidade e agilidade, tudo isso faz parte da graça de viajar de carro. Mas infelizmente não dá para passear a toda hora. Muitas vezes, precisamos escolher um final de semana ou feriado para curtir um passeio mais longo. No resto do tempo, no entanto, também é possível curtir a cidade e seus pontos turísticos, destinos gastronômicos e opções de entretenimento.

Em uma metrópole como São Paulo o que não falta são opções. E ser turista na própria cidade é uma experiência imperdível.

Dessa vez, fizemos esse passeio paulistano a bordo do Chevrolet Bolt EUV, SUV elétrico da GM que prima pelo conforto. Já mostramos aqui no blog que é possível viajar com carros elétricos com facilidade, ainda mais com os novos modelos disponíveis no mercado atualmente, que possuem boa autonomia. Mas é no deslocamento urbano que eles se comportam melhor e podem ser recarregados sem maiores dificuldades.

Começamos com um verdadeiro clássico da cidade: a Galeria do Rock. Apesar do nome, faz tempo que o espaço abriga todo tipo de público. Nos andares térreos há uma enorme variedade de lojas focadas em sneakers, incluindo lançamentos e edições raras, além de uma loja só de produtos da NBA, a liga americana de basquete, e outra só de relógios – onde os clássicos atemporais da Casio fazem sucesso. Nos andares superiores, há as tradicionais lojas de CDs e vinis, tatuadores e camisetas. O rock, claro, é onipresente, mas dá para achar estampas de música brasileira, pop internacional (Taylor Swift é a favorita do momento) e hip hop. Para quem ainda tem receio de se deslocar pelo centro, a região é tranquila e segura, principalmente durante o dia.

De cara, fica claro que o Bolt EUV tem potência de sobra para os deslocamentos urbanos. Ele é uma versão mais “parruda” do Bolt EV, versão mais simples oferecida pela GM. Há óbvias diferenças estéticas, com o EUV ocupando um lugar mais “familiar”, com mudanças também no tamanho. A mecânica dos dois modelos é a mesma. O motor elétrico oferece 203 cavalos e 36,7 kgfm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h em menos de oito segundos e é ágil nas retomadas, oferecendo o famoso torque instantâneo dos elétricos, mas de forma menos agressiva que outros modelos.

Seguimos então para a Pinacoteca, um dos principais museus em uma cidade repleta de ótimas opções, do tradicional Masp a opções focadas em expressões artísticas específicas, como o Instituto Moreira Salles, dedicado à fotografia, e o Mube, focado em esculturas. Além da linda arquitetura e do belo acervo, tem exposições temporárias imperdíveis. Em março deste ano, ganhou um novo espaço expositivo, a Pina Contemporânea, no Parque Jardim da Luz. A dica é estacionar dentro da Pinacoteca. O valor é mais alto, mas a tranquilidade compensa o preço. Há vagas de zona azul na rua e em frente ao parque, mas os flanelinhas cobram valores adicionais exorbitantes e riscam os veículos de quem se recusa a pagar.

De volta ao Bolt EUV para novos trajetos. Há muito conforto para até cinco ocupantes. O motorista e o passageiro, na primeira fileira, têm várias regulagens dos bancos à disposição e bastante espaço. Na segunda fileira, o chão totalmente plano contribui para que até três pessoas viajem com tranquilidade. Nos deslocamentos urbanos, mais curtos, todos aproveitam o passeio sem sufoco. O porta-malas também é generoso, com 462 litros. E o teto solar panorâmico amplia ainda mais a sensação de amplitude a bordo. O acabamento é caprichado, com detalhes em azul escuro, bancos de couro e menos plásticos duros aparentes. E a rodagem é suave, com a suspensão priorizando o conforto e absorvendo bem as irregularidades das vias, especialmente nos trechos repletos de obras inacabadas que tomaram a cidade.

Dizem que uma das maneiras mais interessantes e saborosas de viajar sem sair de casa é provando a comida de diferentes países. Dá para escolher entre grego ou tailandês, armênio ou congolês, peruano ou escandinavo. Dessa vez, optamos por dois pontos tradicionais da cidade. A Leggera, em Perdizes, serve pizzas napolitanas de verdade – com direito a certificação pela instituição italiana AVNP (Associazione Verace Pizza Napoletana). A pedida é a Margherita Verace, clásico absoluto, ou a La Divina Commedia, pizza bianca (sem molho de tomate) que leva mozzarella de búfala, manjericão, provola defumada, linguiça curada picante, cebola roxa caramelizada, parmesão e azeite. Nossa segunda parada foi na taqueria La Sabrosa, que mudou de endereço há pouco tempo, saiu da Rua Augusta e agora está em Pinheiros. O jeito é de lanchonete descolada e o menu valoriza os sabores mexicanos tradicionais, como a dupla de tacos Carnitas, com carne de porco e guacamole, e o imperdível Adobado, com porco marinado “al pastor” com chile e abacaxi, limão, coentro, cebola e salsa taquera.

Mais uma vez nas ruas, aproveitamos para testar todas as tecnologias que o carro oferece. Há aspectos de segurança importantes, como o lane assist, que mantém o veículo nas faixas, e frenagem de emergência, que pode ser calibrada de acordo com a distância do veículo da frente. Durante nossa experiência com o Bolt EUV, optamos por deixá-la ativa apenas em curtas distâncias. Senão, os freios podem ser acionados de forma abrupta em qualquer parada do trânsito. A central multimídia tem 10 polegadas, espelhamento do Android Auto e Apple Car Play sem fio e Wi-fi nativo, além de Alexa e Spotify integrados, o que significa que é possível ouvir música sem a necessidade de gastar o pacote de dados do próprio smartphone.

Para fechar o passeio, visitamos a mais nova unidade do Sesc, a 14 Bis, inaugurada no início de outubro. Trata-se da 25ª unidade, que já tem várias frentes em operação, como o espaço expositivo e o amplo teatro, que oferece uma boa visão mesmo nas últimas fileiras. Recentemente, fez parte da programação do Sesc Jazz, festival que ocupou outros teatros da rede com performances de artistas nacionais e internacionais. No 14 Bis, tocaram o multinstrumentista brasileiro Egberto Gismonti e o pianista cubano Alfredo Rodríguez. Visitar a nova unidade – ou qualquer uma das outras anteriores – não apenas é uma maneira de curtir uma seleção cultural de primeira a preços muito acessíveis, mas também uma forma de homenagear o trabalho de Danilo Santos de Miranda (1943-2023), diretor do Sesc que transformou a instituição na potência que ela é hoje.

Há, é claro, muitas outras opções. De parques a feiras temáticas, como a da Liberdade, que promove a cultura japonesa no bairro, à Kantuta, no Canindé, com comidas, produtos e manifestações culturais bolivianas. De museus a casas de show, basta escolher a programação e se divertir.

No final do passeio, a impressão que ficou é a de que o Bolt EUV é um bom SUV elétrico, com autonomia razoável (rodamos pouco mais de 300 quilômetros e o painel indicava quase 100 quilômetros restantes antes da necessidade de recarga), acabamento caprichado e boa potência, além de conforto interno. Há apenas dois problemas. Um deles é o preço: R$ 279.990. Ao se aproximar da faixa dos R$ 300 mil, ele invariavelmente começa a ser comparado com outros modelos do segmento, como o Volvo XC40. Há ainda outras opções ainda mais baratas, como o Jac E-JS4 (R$ 229 mil), que já testamos aqui, ou mesmo o SUV de entrada da Volvo, EX30 (R$ 219.950). É uma categoria concorrida com muitas opções interessantes. O outro é que ele tem data para parar de ser fabricado. Nos Estados Unidos, será substituído a partir de 2024 por modelos que usam uma plataforma mais moderna. Uma pena, pois é eficiente e divertido de conduzir.