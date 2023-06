“Vou me curar do câncer e estou solteira”: o discurso de Preta Gil em show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A segunda noite do festival Turá, que aconteceu neste domingo, 25, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi marcado por homenagens à Preta Gil, filha de Gilberto Gil, que retornou aos palcos depois de um agressivo tratamento contra um câncer no intestino. A artista participou do show ao lado dos irmãos, do filho e sobrinhos. O show faz parte da turnê Nós a Gente, retratada recentemente no reality Viajando com os Gil, disponível na Amazon Prime Video.

O show contou ainda com homenagens a Gal Costa, morta em novembro de 2022, e a Rita Lee, que morreu no início de maio. Gilberto Gil convidou o filho da cantora, Beto Lee, para tocar com eles Ovelha Negra. Gilberto Gil, que completa 81 anos nesta segunda-feira, 26, foi também homenageado pelos familiares, que cantaram Parabéns a Você no final da apresentação. “Um dia, quem sabe, serei ancestral. Por enquanto, estou aqui. Por isso, tenho aqui minha família enorme”, disse Gil sobre a chegada da nova idade.

Mas a noite foi mesmo de Preta Gil, que recebia aplausos do público todas as vezes que sua imagem aparecia nos telões. Em certo momento, ela assumiu o protagonismo do show para cantar Sinais de Fogo e Vá Se Benzer, essa última gravada em parceria com Gal Costa. Durante essa música, cuja letra fala: “Diz aí quem é você?”, Preta disse para a plateia: “Sou Preta Maria, bissexual, tratando um câncer, vou me curar, sou filha de um Imortal, Gilberto Gil”, sendo ovacionada pela plateia. Na sequência, ela completou ainda dizendo que estava solteira e brincou com um casal na plateia dizendo que gostaria de fazer um trisal. Preta se separou do marido, Rodrigo Godoy, com quem ficou casada por oito anos, durante o tratamento de câncer, em meio as acusações de traições dele.

A nova turnê de Gil contou com um setlist ligeiramente diferente da anterior, com canções pouco tocadas pelo músico, como Babá Alapalá e O Pato (de João Gilberto). Como a apresentação no festival também foi curta, Gil deixou de fora um de seus principais hits, Aquele Abraço, que ele costuma tocar sempre no final das apresentações. Outros hits como Drão e Filhos de Gandhi também ficaram de fora.

Mais cedo, o festival contou ainda com shows de Tuyo, Pitty Convida Marcelo D2 e Céu e Joelma Convida Mariana Aydar.

