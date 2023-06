‘Vigaristas’: a briga entre o casal Harry e Meghan e executivo do Spotify

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Desde que deixaram a Inglaterra, o Príncipe Harry e Meghan Markle, Duquesa de Sussex, não pouparam palavras para relatar suas experiências dentro da realeza. Como pessoas públicas em busca de transparência, eles deram uma bombástica entrevista para Oprah Winfrey, produziram seu próprio documentário, Harry & Meghan, da Netflix, e até recorreram a autobiografias literárias, como a polêmica O Que Sobra, escrita pelo filho da princesa Diana. Um de seus projetos, porém, azedou: após selar um acordo de exclusividade a longo prazo avaliado em 20 milhões com a plataforma Spotify, o casal produziu apenas doze episódios de um podcast e abandonou o contrato — atitude que, para um dos executivos do serviço, os qualifica pura e simplesmente como “vigaristas”.

Até então, o único fruto da parceria havia sido o podcast Archetypes, apresentado por Meghan, cujo último episódio foi ao ar em novembro de 2022. Nele, a ex-atriz recebia personalidades notórias dos Estados Unidos, da tenista Serena Williams até Mariah Carey. Na última semana, mais de seis meses após o último lançamento, o Spotify divulgou comunicado conjunto com a produtora Archewell Audio, criada pelo casal, no qual explicava que as partes haviam “concordado mutuamente em se separar” e que tinham “orgulho” da curta série feita.

Bill Simmons, líder da divisão de podcasts e monetização do serviço, porém, abordou a dissolução da parceria com menos cordialidade em seu próprio programa, The Bill Simmons Podcast. Na conversa, o empresário declara: “Queria ter feito parte da negociação de saída. O podcast deles deveria ter sido chamado ‘Harry e Meghan: os vigaristas de m****’”. Continuando seus comentários, o apresentador ainda disse que precisa “ficar bêbado algum dia” para contar sobre encontro que teve com Harry para ajudá-lo com uma ideia de programação. Para encerrar o assunto, repetiu xingamentos ao casal. Anteriormente, ele já havia dito ter vergonha de “compartilhar” o Spotify com o príncipe.

A saída de Harry e Meghan da plataforma vem em meio a uma crise interna. Após investir 1 bilhão de dólares no formato, o Spotify tem perdido dinheiro — de 2022 para cá, seu patrimônio líquido caiu em 430 milhões. No começo do ano, o executivo chefe Daniel Ek admitiu o erro e declarou que, de agora em diante, a empresa será “diligente em futuros investimentos”.