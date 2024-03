Veja todas as músicas que os Titãs tocarão no show no Lollapalloza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A histórica turnê Encontro dos Titãs se encerrará neste sábado, 23, no Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para celebrar a data, o grupo divulgou em suas redes sociais o repertório que irão apresentar, repleto de clássicos. Entre elas estão Homem Primata, O Pulso, Cabeça Dinossauro e Os Cegos do Castelo. Confira a lista completa abaixo. O show contará ainda com a participação especial de Alice Fromer, filha do guitarrista Marcelo Fromer, que morreu em 2001.

O músico Branco Mello, que superou um câncer namúsico Branco Mello, que superou um câncer na garganta recentemente, também está confirmado. Mais cedo, a banda divulgou um vídeo em que todos os integrantes faziam a passagem de som.

A turnê comemorativa dos 40 anos do grupo reuniu todos os integrantes originais: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto).