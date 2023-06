Turnê Titãs Encontro tem datas confirmadas na Flórida e em Nova York

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A turnê com a histórica reunião dos sete integrantes da formação clássica dos Titãs ganhou duas datas nos Estados Unidos no final deste ano. O grupo, formado por Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto se apresentará nos dias 3 de outubro, no Hard Rock Live Hollywood, na Flórida, e em 6 de outubro, no Radio City Music Hall, em Nova York. Dias atrás, o grupo já havia anunciado também um show em Lisboa, em Portugal, em 3 de novembro.

“Estou particularmente emocionado com a perspectiva de me apresentar nos palcos mais prestigiados e icônicos dos Estados Unidos. O sentimento é de grande realização de poder celebrar nossos 40 anos e encontrar com nosso público”, afirmou Paulo Miklos em comunicado à imprensa.

O espaço na Flórida fica dentro do Hard Rock Hotel and Casino, e já recebeu astros do calibre de B.B. King, The Who, Prince e Paul McCartney. Já o tradicional Radio City Music Hall conta com 80 anos de história, por onde já passaram praticamente todos os grandes nomes da música americana.

No Brasil, a turnê segue com shows marcados em Brasília, Goiânia, Curitiba, São Paulo, Vitória e Ribeirão Preto.

