Três discos que fogem do óbvio para embalar a sua ceia de Natal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Chegou aquele momento do ano que todo ama, mas com um porém: a trilha sonora. Ninguém suporta mais ouvir as mesmas canções natalinas, boa parte delas anódinas e muito chatas. Para resolver o problema sugerimos a seguir três clássicos do funky e soul americano da melhor qualidade e, de quebra, ainda conseguem animar qualquer ambiente.

The Baby Huey Story – The Living Legend, de Baby Huey

Um dos fenômenos do soul e do funk americano, Baby Huey não chegou a lançar nenhum álbum ainda em vida. O músico morreu aos 26 anos de ataque cardíaco enquanto gravava este disco. O álbum, lançado postumamente, influenciou sobremaneira o desenvolvimento do hip-hop tornando-se um clássico cult instantâneo.

Light Up The Night, de The Brothers Johnson

As músicas dos irmãos George Johnson e Louis Johnson, lançadas na década de 1970 e 1980, continuam influenciando músicos até hoje. Harry Styles, por exemplo, já assumiu publicamente ser fã da dupla. Light Upt The Night, produzido por Quincy Jones, é um daqueles hits de R&B que basta botar para tocar para todo mundo dançar.

Continua após a publicidade

Give Me The Night, de George Benson

Outro clássico do R&B, Give Me The Night, de George Benson, também produzido por Quincy Jones, fez enorme sucesso nos anos 1980. Benson, inclusive, adora o Brasil e já tocou por aqui inúmeras vezes, inclusive no Rock in Rio. A trilha sonora perfeita para embalar a ceia.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade