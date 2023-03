Show de Rosalia no Lollapalooza faz fãs não sentirem falta de Drake

Não teve troca de roupas nem efeitos especiais, mas o show que a catalã Rosalía fez neste domingo, 26, no Lollapalooza, provou que a artista está entre os melhores nomes do pop mundial da atualidade e entregou um dos melhores shows do festival deste ano. A apresentação, no entanto, foi milimetricamente pensada para as redes sociais. As imagens do telão não se resumiram apenas a uma transmissão padrão, mas contaram com cinegrafistas exclusivos que ficaram caminhando no palco – quase como bailarinos – registrando a cantora bem de pertinho. Na plateia, a sensação para quem assistia as imagems era a de estar dentro do palco acompanhando a cantora, tal como numa rede social. Ou como se o show fosse um grande videoclipe.

Apesar de não ter banda ao vivo, Rosalía entregou uma apresentação pop criativa e sem se render aos caprichos do mercado, com quase 100% do show com canções em espanhol. A artista também se rasgou em elogios ao Brasil. “Eu amo baile funk. Me inspira muito essa energia. Mas eu amo também bossa nova. Quando eu era estudante de música, eu estudei muito jazz, flamenco e Tom Jobim. A terra de vocês têm muitos talentos e música bela, obrigada pela inspiração”, disse a artista em portunhol. Em agosto do ano passado, quando ela se apresentou no Brasil pela primeira vez, ela já havia cantado um trechinho de Águas de Março em seu show.

Com o lamentável cancelamento de último hora do rapper Drake, Rosalía assumiu o protagonismo da noite e entregou uma apresentação digna de fazer os fãs esquecerem do canadense. O show teve espaço até para a sua nova canção, Beso, lançada recentemente no EP RR, gravado com o noivo Rauw Alejandro. O show também contou com uma “participação especial”. Durante a música La Noche de Anoche, Rosalía foi até o público e deixou que alguns deles cantassem suas músicas, coincidentemente, uma dessas pessoas foi a cantora Gloria Groove, que estava na grade vibrando com o restante do público.

Segundo os organizadores do festival, apesar do cancelamento de Drake, a edição deste ano bateu recorde de público, com 302.600 pessoas nos três dias, com 103.350 pessoas em 24 de março, 98.500 pessoas em 25 de março e 100.750 em 26 de março.