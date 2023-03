Saiba como será o último show da carreira do Skank

Com quase 30 anos de carreira, o Skank, uma das bandas de rock mais bem sucedidas do Brasil se despede definitivamente dos palcos neste domingo, 26, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com um show de mais de duas horas de duração. Com nove álbuns de estúdio, o repertório abarcará os principais hits da sua história. Ao todo, a banda foi um dos maiores sucessos populares dos anos 90 e 2000 do país, vendendo mais de 5 milhões de álbuns. Formado por Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria), o quarteto acumulou 29 hits que ficaram entre os mais tocados do Brasil nos últimos 30 anos, além de 25 músicas em trilhas de novelas.

Neste domingo, o grupo coloca um ponto final na carreira, com canções inescapáveis como Garota Nacional, Jackie Tequila e Pacato Cidadão, que misturavam rock, reggae e ritmos nacionais. Ao lado de grupos como Chico Science e Nação Zumbi, Raimundos, Pato Fu, Jota Quest e O Rappa, a banda integrou uma geração de artistas que marcaram a música pop nacional.

A turnê de despedida será a versão da banda, apaixonada por futebol, para aqueles jogos em que os craques da bola juntam os amigos, num clima incrível de festa e gratidão.

SERVIÇO:

Skank

Local: Estádio do Mineirão

Data: Dia 26 de março, domingo

Horário: 19h

Preço: De R$90 a R$380