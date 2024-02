Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, vai lançar autobiografia em breve

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee e parceiro musical da cantora, revelou que está escrevendo sua autobiografia e deverá lançá-la em breve. A ideia do livro partiu da própria Rita que, em vida, insistia para o artista contar sua própria versão da história.

O livro será escrito com a ajuda do jornalista e editor Guilherme Samora, que também participou da biografia de Rita Lee. O lançamento da obra deverá sair pela Globo Livro no segundo semestre deste ano.

Em entrevista a VEJA em junho do ano passado, o músico contou que ele se tornou o guardião do legado da cantora e que há material de arquivo ainda para ser lançado. Ainda de luto, no entanto, ele tem se esforçado para, aos poucos, voltar aos palcos. Nos últimos meses, fez participações especiais nos shows da turnê de Marisa Monte e lançou regravações de álbuns históricos feitos com Rita Lee.

As duas biografias, Rita Lee: Uma Autobiografia (2016) e Outra Biografia (2023), foram os livros mais vendidos do ano passado na categoria de biografias. No primeiro título, a cantora fala sobre sua história de vida, desde a infância, passando pelo período com os Mutantes e, posteriormente, a bem sucedida parceria com Roberto de Carvalho. Já no segundo livro, ela revela os detalhes do tratamento do câncer e como os cuidados que recebeu do marido e dos três filhos foram essenciais para ela enfrentar aquele período.

Continua após a publicidade

A autobiografia da artista também vai um musical no teatro, com Mel Lisboa no papel título. O trabalho será adaptado a partir do livro de Rita, com roteiro também de Guilherme Samora. Esta será a segunda vez que a cantora terá uma peça teatral. A primeira, Rita Lee Mora ao Lado, falava sobre a vida da artista, mas não era propriamente uma biografia sobre ela.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial