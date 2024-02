Mel Lisboa voltará aos palcos como Rita Lee em novo musical da cantora

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A atriz Mel Lisboa, que interpretou há dez anos a cantora Rita Lee no teatro na peça Rita Lee Mora ao Lado, voltará aos palcos em novo musical, desta vez baseado na autobiografia da artista. Intitulado Rita Lee – Uma Autobiografia Musical, a peça, que tem roteiro de Guilherme Samora, contará a história da cantora baseado em suas próprias memórias. A primeira peça teatral, feita há dez anos, era inspirada no livro Rita Lee Mora ao Lado, que falava da cantora baseado no diário de uma vizinha. “Adaptar o livro que Rita escreveu para o musical é um desafio e uma missão de muita responsabilidade. Afinal, a obra dela é genial e única”, disse Guilherme Samora a VEJA.

Em seu Instagram, Mel Lisboa afirmou que o pedido para voltar aos palcos partiu da própria cantora. A peça tem estreia prevista para maio, em São Paulo, no teatro Porto Seguro, e direção de Marcio Macena e Debora Dubois. “Hoje, dez anos depois, começo a ensaiar Rita Lee – Uma Autobiografia Musical. Diferentes situações, diferentes tempos. Mesmo medo, mesmo risco, outras dificuldades (quem sabe, sabe). Mas a Rita me ensinou: Um belo dia, resolva mudar e faça tudo que sempre quis fazer. Brinque de ser sério, e leve a sério a brincadeira. Ela me deu uma missão. E eu prometo fazer de tudo para não decepcioná-la. Há 10 anos, ela estava aqui e foi nos assistir. Santa Rita de Sampa me abraçou grande e me abençoou. Hoje ela nos vê de outro plano. Rita, um dia pegarei o mesmo disco voador que você pegou, e irei te encontrar. E seguiremos juntas, bailando de mãos e almas dadas no azul da luz”, escreveu Mel em suas redes.

