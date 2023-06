Roberto de Carvalho revela qual será o destino das cinzas de Rita Lee

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Companheiro de vida e carreira de Rita Lee, o multi-instrumentista Roberto de Carvalho, de 70 anos, contou em entrevista às Páginas Amarelas de VEJA que as cinzas de Rita Lee, morta no início de maio em decorrência de um câncer, estão em sua casa, guardadas num altar. Ele revelou que elas só serão jogadas no jardim, como era o desejo da artista, após ele morrer.

“As cinzas da Rita estão aqui em casa, num altar. Vamos jogá-las no jardim, mas só quando eu subir e encontrar com ela. Quero ser cremado e que as minhas cinzas sejam misturadas com as dela. Aí nossos filhos decidem o que fazer. Nesse meio tempo, ela fica aqui pertinho de mim”, completou.

A entrevista completa está disponível na seção Páginas Amarelas.