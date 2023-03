Red Hot Chili Peppers anuncia 5 shows no Brasil em novembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Live Nation confirmou nesta quinta-feira, 9, que a banda californiana Red Hot Chili Peppers fará turnê no Brasil em novembro, com cinco shows, no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. O grupo já havia publicado na manhã desta quinta uma imagem em seu Instagram um mapa e a bandeira do Brasil.

Os shows vão acontecer nos dias 4 de novembro (Engenhão, Rio de Janeiro), 7 de novembro (Mané Garrincha, Brasília), 10 de novembro (Morumbi, São Paulo), 13 de novembro (Couto Pereira, Curitiba) e 16 de novembro (Arena do Grêmio, Porto Alegre). A pré-venda começa no dia 13 de março e a venda para o público geral no dia 15 de março.

Esta será a décima vez que o grupo se apresenta no país. As outras foram em 1993, 1999, 2001, 2002, 2011, 2013, 2017, 2018 e 2019. Esta será também a primeira apresentação do guitarrista John Frusciante no Brasil desde o seu retorno ao grupo, em 2019.

A banda trará ao país a turnê de seus dois novos álbuns, lançados em 2022, Unlimited Love e Return of The Dream Canteen, ambos produzidos por Rick Rubin e com a participação de Frusciante.

Os mais recentes shows da banda privilegiaram um lineup apenas com hits, como Around The World, Dani California, Scar Tissue, Soul To Squeeze, Californication, Under The Bridge, Give it Way, entre outras.