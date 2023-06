Quem é HAIM, banda indie rock formada por irmãs que se apresenta no Brasil

No primeiro fim de semana do Festival MITA, que aconteceu no Rio, três mulheres combinando biquíni com a bandeira do Brasil com calças de couro roubaram a cena ao declarar amor pela Xuxa e convidar o público para uma palinha da famosa Ilariê. A música não tem nada a ver com o som indie rock da banda americana HAIM, formada pelas irmãs Alana, Danielle e Este Haim, mas demonstrou o amor que o grupo tem pelo Brasil. Depois de conquistar o público carioca, as irmãs se apresentam em São Paulo, no domingo, 4

Descoladas e carismáticas, as californianas são a cara da juventude que une capricho estético a uma postura despreocupada, como se parecer cool mal exigisse esforços. Mas não são apenas rostinhos bonitos: nascidas em uma família musical, as três começaram cedo e se tornaram multi-instrumentistas, se dividindo entre guitarra, baixo, bateria e teclado. Apesar do burburinho ser recente, HAIM já tem pouco mais de uma década de carreira.

A homenagem à rainha dos baixinhos foi comandada por Este, a mais velha, de 37 anos, que guarda certa familiaridade com a música brasileira: formada em etnomusicologia pela Universidade da Califórnia, a baixista do trio se especializou em canto folclórico búlgaro e percussão brasileira. A primeira empreitada das irmãs começou em casa: lideradas pelos pais, Dona e Moti – um ex-jogador de futebol israelense –, formavam a banda cover Rockinhaim. Na adolescência, Este e Danielle fizeram parte brevemente de um grupo pop feminino. Mais tarde, Danielle conquistou certo reconhecimento tocando guitarra nas turnês de Jenny Lewis e de Julian Casablancas, o vocalista do The Strokes.

Finalmente, em 2012, resolveram investir de vez na banda autointitulada, que existia desde 2007. Logo ganharam visibilidade pelo estilo alternativo, que sacudia os adolescentes “diferentões” em uma era da internet em que o Tumblr era a rede social de sucesso. De lá para cá, gravaram três álbuns de estúdio – Days Are Gone (2013), Something to Tell You (2017) e Women in Music Pt. III (2020) –, receberam três indicações ao Grammy (a primeira em 2015 na categoria de artista revelação) e abriram para nomes ilustres como Florence and the Machine, Kings of Leon e Red Hot Chili Peppers, além de realizar suas próprias turnês. Se em estúdio exibem qualidade musical distinta, é nos palcos que as HAIM brilham, ostentando habilidades instrumentais e divertindo o público com dancinhas coreografadas que são simples de copiar até pelos mais desajeitados.

O magnetismo das artistas chegou até mesmo ao cinema: em 2021, a caçula Alana estrelou Licorice Pizza, longa do diretor Paul Tomas Anderson indicado ao Oscar. As irmãs e os pais também atuaram no filme, no papel praticamente autobiográfico da família judia de Alana. A parceria com o diretor é frequente: o cineasta já dirigiu vários clipes do trio, sendo o mais recente deles o do single Lost Track. Enquanto Alana dá seus primeiros passos como atriz, as mais velhas também tocam projetos individuais: Danielle costuma colaborar nas composições de outros artistas, como a jovem Clairo e a banda Vampire Weekend; e Este atua como produtora executiva musical da nova minissérie A Small Light, além de ter sido consultora da segunda temporada do hit da HBO The White Lotus. Talento para dar e vender.

