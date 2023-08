Quanto custa ver show de Taylor Swift do camarote em SP – e com open bar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Disputado a tapa (pelo menos no mundo virtual), os ingressos para a turnê da cantora Taylor Swift no Brasil se esgotaram rapidamente, deixando diversos fãs à mercê de possíveis novos lotes ou cambistas – na internet, estão disponíveis ingressos em revenda por valores inflados, que vão de 1.000 a 12.000 reais. Enquanto isso, um setor de luxo do estádio Allianz Parque, o rooftop Parque Mirante, que receberá a cantora em São Paulo, ainda tem ingressos disponíveis – oferecendo ainda open bar e comida, além de acesso exclusivo à pista premium e uma festa pós-show. O camarote tem capacidade para 350 pessoas. Aos interessados, os valores de entrada por pessoa vão de 4.830 a 5.670 reais e podem ser adquiridos no site oficial do espaço.

