Taylor Swift foi de SBT a Louro José em ‘rolê’ aleatório no Brasil em 2012

Com sua primeira turnê no Brasil, Taylor Swift vem provocando histeria e correria por ingressos para seus shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro. Apesar do ineditismo da turnê, essa não será a primeira vez que a cantora pop pisará no país. Em 2012, a americana fez uma passagem rápida para divulgar seu novo disco da época, Red, e também promover sua parceria única com Paula Fernandes na música Long Live. Com isso, Taylor realizou um pocket show para poucos convidados, além de participar de programas corriqueiros dos canais SBT, Record e Globo.

Em 30 de setembro de 2012, foi ao ar a entrevista de Taylor Swift junto com Paula Fernandes à apresentadora Eliana no SBT. Na conversa, as cantoras se encontraram pessoalmente pela primeira vez — haviam gravado a versão de Long Live à distância — e responderam perguntas frugais de Eliana como “qual seria uma lembrança boa?”. A brasileira respondeu “minha infância feliz no interior”, enquanto Taylor citou o Grammy daquele ano, do qual saiu com dois prêmios. Em um pocket show no Rio de Janeiro, a americana também cantou com a cantora sertaneja para apenas 1.500 pessoas.

Durante sua passagem por aqui, Taylor também foi entrevistada por Marcos Mion para o programa Legendários, da Record, e por Bruno Astuto, então repórter do Mais Você. No programa da Globo apresentado por Ana Maria Braga, a estrela pop foi presenteada com um boneco do Louro José e um livro de receitas brasileiras.