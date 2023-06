Taylor Swift: cantora anuncia três shows no Brasil ainda este ano

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira, 2, as datas dos shows da América Latina da turnê The Eras, que está rodando os Estados Unidos nos últimos meses celebrando a carreira da cantora. No Brasil, a americana fará um show no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos, e dois em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 25 e 26 do mesmo mês. Essa é a primeira vez que Taylor vêm ao Brasil com uma turnê — em 2012, ele fez um show promocional no Rio de Janeiro, mas não houve venda de ingressos na época.

Taylor viria ao país em 2020, coma turnê do álbum Lover, mas cancelou a apresentação que faria em São Paulo por causa da pandemia de coronavírus. Quem comprou ingresso para o show cancelado terá prioridade agora, com uma pré-venda exclusiva nos dias 6 e 7 de junho. Nos dias 9 e 10, os ingressos poderão ser adquiridos por clientes C6 Bank Mastercard, enquanto a venda geral abre no dia 12 de junho, às 10h.

Em São Paulo, os valores variam de R$ 190, na versão meia-entrada da cadeira superior norte B, com visão parcial, até R$ 1.050 na inteira da pista premium. Já no Rio de Janeiro, no Engenhão, os preços vão de R$ 240, a meia-entrada da cadeira-superior oeste, até R$950 na inteira para a pista premium. Além do Brasil, Taylor fará ainda três shows no México e dois na Argentina.