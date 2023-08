Preta Gil: ‘Meu corpo está livre de células cancerígenas’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Preta Gil informou nesta terça-feira, 22, que a cirurgia para a retirada de um tumor no reto foi um sucesso. “O material foi para análise patológica e chegou o resultado de que, sim, meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso. A gente teve remoção total do tumor com margem”, explicou ela, “Isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo”, complementou.

Preta explicou que a cirurgia foi complexa e que terá de passar por um processo de reabilitação em que, entre outras coisas, ficará com uma bolsa de ileostomia provisória durante três meses, até que o procedimento possa ser revertido. “Vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis, para que essa doença não volte”, disse ela.

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro, Preta passou por quimioterapia e radioterapia antes da cirurgia. No processo, a cantora desenvolveu uma quadro grave de sepse, mas se recuperou das complicações. No vídeo publicado nas redes, ela agradece aos médicos, a Deus, à família, aos amigos e a todos que enviaram orações e apoio nos últimos meses. “Como a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, o amor também me curou”, disse ela.

