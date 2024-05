Por que Madonna trocou banda por playback no show em Copacabana

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Madonna realizará seu show de encerramento da The Celebration Tour em Copacabana neste sábado, 4, sem a presença de banda, conforme ocorreu em todas as outras quase 80 apresentações da cantora pela América do Norte e Europa. De acordo com Stuart Price, o produtor musical da turnê, os shows foram idealizados com a intenção de que a cantora revisitasse mais de 40 músicas de sua discografia, contando com gravações antigas e originais, mash-ups novos, e até trechos inéditos de álbuns icônicos, em “uma jornada auditiva e sensorial pela vida e arte de Madonna”, explicou ele à Billboard em Londres, pouco depois do início da maratona de apresentações, em outubro. Essa turnê é a primeira da cantora sem a companhia de uma banda ou um disco inédito, contando com fundo musical em playback e convidados especiais em diversos momentos. Já a voz, ela promete cantar de verdade, mas com efeitos e amplificadores, que prometem dar conta da amplitude de um show aberto na praia.

“Madonna, desde o início, decidiu que queria apresentar o show de uma forma diferente. E ela queria fazer isso de maneiras dignas de nota. Com essa turnê, achei fascinante que ela tivesse decidido: ‘Quero me assumir, ser eu, cantar as músicas e tocá-las de frente e no centro’. Embora eu adore ter uma banda no palco, achei uma ideia interessante que ela queria fazer para isso. Dentro dessa discussão surgiu conceitualmente como podemos criar um conjunto de artistas a partir de gravações originais. A resposta foi: apresentaremos as gravações: vamos desconstruí-las, manipulá-las, reinventá-las, fazer malabarismos e usar partes que nunca foram ouvidas antes”, relembrou Price.

“Quando você chega a uma galeria ou a um museu e vê uma escultura, você não a experimenta apenas em duas dimensões fixas e estáticas; você pode caminhar ao redor de uma escultura e estudá-la de diferentes ângulos. Não seria emocionante se pudéssemos fazer isso com a música – estudá-la em diferentes dimensões? Essas são maneiras diferentes de olhar para dentro”, completou o produtor.

Na quinta-feira, 2, Madonna ensaiou para o show em Copacabana e subiu ao palco montado na praia. De quimono preto e máscara amarela neon sobre o rosto, a cantora entoou hits como Nothing Really Matters, Burning Up, Express Yourself, La Isla Bonita e Live to Tell — momento no qual os telões homenagearam vítimas da crise da Aids como Renato Russo, Cazuza, Betinho, além de amigos pessoais da cantora. Pabllo Vittar fará uma participação especial em Music.

