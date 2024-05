Tributo a Cazuza, dueto com Pabllo e mais: os spoilers do show de Madonna

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Dois dias antes de oficialmente se apresentar nas areias de Copacabana para um público de mais de 1 milhão de espectadores, Madonna subiu ao palco montado na praia na noite de quinta-feira, 2, para um ensaio robusto, em que apresentou múltiplos números que serão repetidos na noite de sábado, 4, no que deve ser o maior show de sua carreira.

Madonna sobe ao palco e canta LIVE TO TELL em Copacabana. Com máscara a lá “pussy riot” 🎤 com direito a imagens de Cazuza, Betinho e Renato Russo#madonna #CelebrationTour pic.twitter.com/hQGPqP0lvC — Rafa (@cafecomrafa) May 3, 2024

A cantora primeiro surgiu por volta das 20:30 com quimono preto e máscara amarela neon sobre o rosto, traje sob o qual cantou hits como Nothing Really Matters, Burning Up, Express Yourself, La Isla Bonita e Live to Tell — momento no qual os telões homenagearam vítimas da crise da Aids como Renato Russo, Cazuza, Betinho e amigos pessoais da cantora. Logo depois, ela revelou como será uma das participações especiais de sábado ao receber Pabllo Vittar para ensaiar Music como um dueto acompanhado por grupo de samba, momento em que homenageou lideranças negras como Nina Simone e Malcolm X. O ensaio ainda contou com Die Another Day, tema de 007 – Um Novo Dia para Morrer (2002), antes de reduzir o volume das caixas de som.

Madonna ainda revelou cinco figurinos após retirar o quimono. Primeiro, ela exibiu um conjunto de blusa e shorts preto com luvas de renda e uma meia de compressão, antes de vestir uma jaqueta com franjas e chapéu de caubói para Die Another Day. Já com som reduzido, ela ensaiou passos de dança vestindo um macacão preto justo, e então voltou ao primeiro traje para cantar Frozen. Tarde da noite, ela encerrou o ensaio com um macacão preto adornado por corpete jeans e mais retalhos do tecido ao som de Bitch I’m Madonna. Depois da meia-noite, momentos após ter deixado o palco, ela retornou de camisola vermelha e trocou a máscara por uma venda sobre os olhos, sob os quais passou o som.

Apesar dos tapumes metálicos ao redor do cerco da Área VIP do espetáculo — que devem ser retirados antes do show oficial —, o público presente conseguiu assistir à apresentação e gravar momentos, muitos dos quais foram postados na rede X, antigo Twitter. Durante o ensaio, Madonna até interagiu com a plateia, perguntando se estavam “prontos”. A assessoria da cantora confirmou que outro teste ocorrerá ainda na noite de sexta-feira, 3.

Muito aguardada, a artista americana tem movimentado a capital carioca desde segunda-feira, quando pousou na cidade. A expectativa é que ao menos 1,5 milhão de pessoas se locomovam à praia de Copacabana para o evento.

