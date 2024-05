Saiba quanto a fortuna de Madonna irá crescer após turnê mundial

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A bagatela de 17.075 milhões de reais (3,3 milhões de dólares) que Madonna ganhará por seu show no Brasil se somará à fortuna da artista, estimada em 580 milhões de dólares. A turnê mundial, a ser encerrada neste sábado, 4, no Rio de Janeiro, adicionará ainda outros 100 milhões de dólares ao patrimônio da artista.

A turnê Celebration Tour, que começou em janeiro do ano passado, celebra os quarenta anos de carreira da cantora, e contou com 81 apresentações em todo o mundo.

Ao todo, Madonna já arrecadou 1,4 bilhão de dólares em 40 anos de carreira e vendeu 12 milhões de ingressos ao longo de 575 shows. Ela é uma das mulheres com maior arrecadação da história. O palco no Rio de Janeiro será um dos maiores da carreira da cantora e o maior da turnê. Ele terá 812m², com 24m² de frente e 18m até o teto. O piso ficará a 2,40m do chão para facilitar a visão do público. Esta será a quarta vez que a cantora se apresenta no Brasil. Ela já havia tocado por aqui em 1993, 2008 e 2012.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial