Pianos, fotos e camisetas de gato: o leilão do acervo de Freddie Mercury

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Freddie Mercury, mais famoso pelo trabalho com a banda Queen, já foi descrito ao longo do tempo como visionário, provocador, megalomaníaco, escandaloso, icônico e muitos outros adjetivos. Agora, um novo atributo se une ao coro: acumulador. Segundo Thomas Williams, um dos diretores da casa de leilões Sotheby’s, é isso o que o artista era, e é isso o que diferencia os seis leilões de seu acervo, que ocorrem em Londres e online até 5 de setembro. Segundo Williams, em entrevista ao veículo Deadline, os artefatos “proporcionam uma extraordinária visão em 360.° deste homem, desde sua infância até sua morte.”

O item principal da venda Freddie Mercury: A World of His Own é um piano de cauda preto laqueado, no qual o artista compôs sucessos como Bohemian Rhapsody, canção que deu título à cinebiografia de 2018. A expectativa é que sejam arrecadadas mais de 6 milhões de libras esterlinas com a venda das categorias “no palco”, “em casa”, “apaixonado pelo Japão”, “coisinhas malucas 1” e “coisinhas malucas 2”, além de uma geral. Fora o piano, mais de 30 000 objetos estão disponíveis, de pequenas fotografias e notas escritas à mão até obras de arte e peças do armário do cantor, conhecido por trajes irreverentes.

Na casa de leilões, as salas de exibição se transformaram de acordo com o acervo, homenageando o interesse de Freddie por arte japonesa e até recriando a sala de jantar de sua casa londrina, apelidada de Garden Lodge, onde ocorreram muitas das infames festas organizadas por ele. A residência foi herdada por Mary Sue, sua amiga mais próxima, que lá vive há mais de 30 anos e preservou a maior parte do catálogo vendido. Em outro recinto, pode-se ver a coleção de Mercury dedicada aos seis gatos que resgatou, composta por artes, decorações, camisetas e outras quinquilharias. A mostra já está em cartaz e se encerra junto ao fim do leilão.

Parte do dinheiro arrecadado será redirecionado para o Mercury Phoenix Trust e a Elton John Aids Foundation, que compartilham o objetivo de combater a aids ao redor do globo. Freddie faleceu em decorrência de complicações da doença em 1991, aos 45 anos, um dia após assumir sua condição ao público.

Continua após a publicidade

Siga