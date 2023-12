Paul McCartney no Maracanã: saiba como e onde ver o show ao vivo na TV

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ex-beatle Paul McCartney encerra neste sábado, 16, sua turnê mundial Got Back com um mega-show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem não conseguiu comprar os ingressos para assistir pessoalmente, poderá acompanhar a apresentação ao vivo pela TV. O show será transmitido pelos serviços de streaming Disney+ e Star+ em todo o país. Ao todo, cerca de 150 profissionais estarão envolvidos na transmissão com som e imagem em alta definição. A transmissão começará às 21h15 no horário de Brasília e ficará disponível durante um mês na plataforma para ser assistida sob demanda a partir do dia 17 de dezembro.

O encerramento do show no Maracanã será carregado de simbolismos, já que o local abrigou o primeiro show de McCartney no país e também um de seus maiores públicos, para cerca de 184.ooo pessoas. Para essa apresentação, o músico terá como plateia os filhos e a esposa, que já estão no país para assisti-lo.

O show terá mais de 30 canções que passeiam por toda a carreira do músico, desde os Beatles, passando pelo Wings e Fireman, até a carreira solo. O artista também homenageia os colegas John Lennon, que morreu em 1980, e George Harrison, morto em 2001.

A turnê já passou por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba e em cada uma das cidades o ex-beatle fez brincadeiras com o público e falou em português expressões típicas de cada cidade, como “uai” em Minas Gerais, “o pai tá on“, em São Paulo, e “piá”, no Paraná. Em Brasília, ele fez um show intimista no Clube do Choro, ligado à Escola de Choro Raphael Rabello, de apoio às artes.

