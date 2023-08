Paul McCartney anuncia show extra em São Paulo após esgotar ingressos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Paul McCartney anunciou um show extra em São Paulo após os ingressos para o primeiro dia se esgotarem em poucas horas. A nova data será no dia 7 de dezembro, também no estádio Allianz Parque, dois dias antes da primeira data anunciada, em 9 de dezembro.

Os outros shows do ex-beatle marcados no Brasil acontecerão em Brasília, em 30/11, na Arena BRB Mané Garrincha, em Belo Horizonte, em 03/12, na Arena MRV, em Curitiba, em 13/12, no Estádio Couto Pereira e no Rio de Janeiro, em 16/12, no Maracanã.

Os ingressos para a data extra dos shows do Paul McCartney em São Paulo começarão a ser vendidos no dia 12 de agosto, a partir das 15h. Os clientes do banco BRB já podem comprar os ingressos na pré-venda no site da Eventim. Os ingressos para as outras datas continuam à venda.

“Tenho boas notícias. Estamos voltando ao Brasil em novembro para tocar para vocês. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito!”, escreveu Paul McCartney em seu site oficial.

A produção do show de Paul McCartney mais uma vez será feita no Brasil por Luiz Oscar Niemeyer. Ao logo dos últimos anos, Paul retornou algumas vezes ao país, fomos a diversas cidades brasileiras, e ele sempre ficou muito impressionado com a energia e a receptividade do público”, disse Niemeyer. A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com shows em São Paulo e Curitiba.

Continua após a publicidade

Siga