Os planos ousados do U2 para voltar aos holofotes

A banda irlandesa U2 anunciou neste domingo, 12, que voltará aos palcos em uma sequência de apresentações em Las Vegas, em comemoração ao álbum de 1991 Achtung Baby. A novidade foi revelada em um vídeo de 15 segundos veiculado durante o Super Bowl e marca o retorno da banda aos palcos após quatro anos longe dos shows.

As apresentações, batizadas de U2: UV Achtung Baby Live at the Sphere, acontecerão na arena MSG Sphere, que será inaugurada pela banda. Mais detalhes sobre a “série especial de shows” ainda não foram divulgados, mas um representante dos músicos adiantou que não será uma residência na cidade.

O grupo, no entanto, voltará aos palcos sem a presença do baterista Larry Mullen Jr, que ficará de fora dos shows enquanto se recupera de uma cirurgia. O holandês Bram van den Berg entrará em seu lugar. “Vai exigir tudo de nós tocar no Sphere sem nosso colega de banda na bateria, mas Larry se juntou a nós para dar as boas-vindas a Bram van den Berg, que é uma força por si só”, declarou a banda em comunicado.

Especula-se ainda que este seja o pontapé inicial para uma turnê comemorativa, semelhante à que aconteceu no 30º aniversário do álbum de 1987 The Joshua Tree — na ocasião, os shows foram vistos por mais de 3,2 milhões de pessoas e arrecadaram quase 400 milhões de dólares.

Confira o vídeo completo do anúncio: