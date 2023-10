Os detalhes do concerto à luz de velas em homenagem à Rita Lee

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 9 out 2023, 15h47 - Publicado em 9 out 2023, 15h43

Na quinta-feira, 12, a cantora Rita Lee, morta em maio deste ano, será homenageada com um concerto à luz de velas no rooftop da icônica Galeria do Rock, em São Paulo. O Candlelight Open Air Tributo a Rita Lee contará com o quarteto de cordas Monte Cristo que reinterpretará 16 clássicos da artista. Sucessos como Ovelha Negra, Lança Perfume e Erva Venenosa estão no repertório, com duração de 60 minutos. Os ingressos estão disponíveis no site da Fever e custam de 50 a 200 reais.

A galeria, localizada na avenida São João, é conhecida pelas lojas de artigos relacionados ao rock, mas também conta com um espaço pouco conhecido dos paulistanos, o Jardim do Rock, o terraço do edifício. O local será decorado com milhares de velas que iluminarão todo o jardim. O concerto ocorrerá em dois horários: às 19h e às 21h.

Esta não é a primeira vez que concertos como esses ocorrem em pontos icônicos da cidade. Em junho, o Palácio dos Cedros, no Ipiranga, recebeu diversas apresentações com repertórios em homenagem aos Beatles, Rolling Stones, Coldplay e Imagine Dragons. Outros gêneros também já foram tocados, que vão de K-Pop a Beethoven, sempre em espaços decorados com milhares de velas, o que causa uma experiência bastante impactante.

Confira o repertório completo da homenagem à Rita Lee:

Reza

Amor e Sexo

Chega Mais

Baila Comigo

Desculpa o Auê

Ovelha Negra

Esse Tal De Roque Enrow

Banho de Espuma

Ando Meio Desligado

Alô! Alô! Marciano

Balada do Louco

Saúde

Lança Perfume

Erva Venenosa

Mania de Você

Agora Só Falta Você

