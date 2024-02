O que está por trás da vinda de Oprah Winfrey ao Brasil em 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Reconhecida por atuar em recuperações judiciais, a empresa de consultoria multinacional A&M (Alvarez & Marshal), que tem presença forte no Brasil, abriu um braço novo de negócios e está entrando no setor de entretenimento no país com o objetivo de otimizar e profissionalizar a gestão. A primeira ação será trazer a apresentadora Oprah Winfrey ao Brasil em 10 de abril para um evento chamado Legends In Town, organizado e com curadoria da área de esporte e entretenimento da A&M e assinado pela XP

O evento, que será realizado no Golden Hall, do WTC, em São Paulo, será num local com capacidade para cerca de 2.000 pessoas com ingressos mais baratos saindo por cerca de 2.600 reais. O evento terá outras três edições ainda neste ano. O segmento movimentou apenas no ano passado cerca de 63 bilhões de reais e gerou 23 milhões de empregos diretos.

Dentre os desafios da nova empreitada da A&M está aumentar a receita, avaliar custos de projetos, buscar investidores, estruturar ou reestruturar negócios, criar novos produtos, gerir projetos, buscar investidores ou patrocinadores. Quem está à frente do negócio é o publicitário Márcio Flores, ex Allianz Parque e BrMalls. Os ingressos para o evento estão à venda no legendsintown.com.br.

Considerada a rainha da TV americana, Oprah é presidente e CEO da OWN: Oprah Winfrey Network, e lidera a Harpo Productions. Ela se tornou a primeira mulher negra com projeção global da história a se tornar bilionária. Na vinda ao Brasil, irá trazer inspiração em como ter uma vida mais saudável e feliz, compartilhando sua jornada pessoal que fez com que ela se tornasse uma das figuras mais importantes e admiradas do entretenimento mundial.