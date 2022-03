Obra-prima de Elis Regina, ‘Falso Brilhante’ ganha vida em novo formato

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Um dos mais aclamados discos de Elis Regina, Falso Brilhante, de 1976, ganhará nesta quinta-feira, 17, no mesmo dia em que a cantora completaria 77 anos, uma versão de luxo com uma novíssima mixagem e masterização em versão em Dolby Atmos (no Brasil também chamado de Áudio Espacial), produzida dentro dos estúdios Dolby. Em setembro do ano passado, a música Como Nossos Pais já havia sido lançado no formato, um novo padrão sonoro 3D e imersivo que pode ser tocado em até 12 caixas de som diferentes simultaneamente. O formato, no entanto, está disponível por enquanto apenas nas plataformas de streaming Tidal e Apple Music.

Além da remasterização do áudio, a música Como Nossos Pais também ganhará um lyric video, produzido pela Janeiro Filmes. “Visitando os master originais, conseguimos adequar os áudios aos padrões contemporâneos. Cada plataforma digital hoje tem suas próprias diretrizes técnicas e neste trabalho pudemos ajustar o áudio do disco para cada uma”, disse o produtor musical João Marcello Bôscoli, filho mais velho da cantora.

Ouça um trecho da música no novo formato:

Com o novo formato, canções icônicas do álbum, como Velha Roupa Colorida, Fascinação, Quero e Tatuagem, ganharam novas texturas e camadas, dando a elas ainda mais peso e força. O espetáculo Falso Brilhante, que deu origem ao álbum homônimo, foi apresentado entre os anos 1975 e 1977, com shows cinco vezes por semana no Teatro Bandeirantes, em São Paulo. A apresentação contava a história de vida e profissional da cantora por meio das músicas que ela interpretava e foi um dos marcos musicais do país.