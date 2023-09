O recorde histórico quebrado por Taylor Swift no VMA de 2023

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A premiação Video Music Awards (VMA) existe desde 1984 como uma alternativa mais pop às premiações rebuscadas do mundo da música, investindo em apresentações chamativas de cantores do momento e em celebrar a música radiofônica que ocupa a programação do canal MTV com múltiplos clipes. Na noite desta terça-feira, 12, a edição de 2023 ocorreu em Nova Jersey e aproveitou suas mais de três horas para atestar os fenômenos de hoje, com destaque especial para Taylor Swift, a maior vitoriosa da noite.

A cantora americana — que virá ao Brasil em novembro — levou 9 troféus para casa: 6 pela canção Anti-Hero e seu clipe, também dirigido por ela; um para o álbum Mignights, um para a turnê The Eras e o prêmio de artista do ano. Ao todo, ela perdeu apenas duas de suas 11 indicações, e assim bateu o recorde da maior quantidade de vitórias em uma noite da premiação, que antes pertencia à Lady Gaga, vencedora de 8 categorias em 2010.

The biggest award of the night goes to…@taylorswift13!! 🚀 Anti-Hero by Taylor Swift is your #VMA VIDEO OF THE YEAR 🚀 pic.twitter.com/wDSIQvUUSx — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023

Além do desempenho impressionante, Taylor também conseguiu se destacar sentada na plateia, onde a transmissão a capturou em momentos descontraídos, no qual interagia com colegas e reagia a acontecimentos no palco de maneira simpática e levemente embriagada, fonte de diversos memes e comentários.

Fora a americana, Anitta foi destaque da premiação ao apresentar as faixas Funk Rave e Used to Be, além de sua colaboração com o grupo de K-Pop TXT, Back For More. Um ano após Envolver, ela novamente levou o prêmio de melhor clipe latino-americano, desta vez pelo single Funk Rave. Já a colombiana Karol G foi outra que levou o ritmo brasileiro e a língua portuguesa ao palco, cantando o remix de Tá OK, de DENNIS e MC Kevin O Chris. Outros pontos memoráveis ficaram com Shakira, homenageada pela categoria Vanguard, e apresentações de Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Demi Lovato, Cardi B e mais.

TURN UP THE VOLUME 🔊 @Anitta brought Brazilian Funk to life with her #VMAs performance 🔥 pic.twitter.com/UOXhh4YbSx — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023 Continua após a publicidade

