O recado irado de Demi Lovato a ex-namorado em nova música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O novo álbum de Demi Lovato, Holy Fyck, chega às plataformas digitais apenas na sexta-feira, 19, mas uma das faixas já está dando o que falar nas redes sociais: cantada pela primeira vez em um show no domingo, 14, e ainda não lançada, 29 viralizou no Tik Tok como um recado ao ator Wilmer Valderrama, ex-namorado da cantora. “Finalmente 29. Engraçado, a mesma idade que você tinha naquela época”, canta ela, que completa 30 anos no próximo dia 20, e tinha apenas 17 quando o relacionamento começou.

No passado, Demi costumava defender a diferença de idade entre os dois dizendo que a relação foi amor à primeira vista. Agora, a música traz a cantora reconhecendo, pela primeira vez, que o relacionamento, que durou cinco anos entre idas e vindas, foi errado desde o início, quando Wilmer, já com 29 anos, se envolveu com a então adolescente. “Longe de ser inocente, o que é consentimento, afinal? Os números te diziam que era errado, mas isso não te parou”, canta na primeira estrofe. “Pensei que era um sonho adolescente, apenas uma fantasia. Mas era a sua ou a minha? entoa em um trecho do refrão.

Sincera e sem rodeios quanto à inspiração, a música é um desabafo pessoal, mas também um alerta a garotas mais novas que, se achando maduras o suficiente, acabam envolvidas em relacionamentos abusivos com homens mais velhos. “Me teve em suas mãos, combinou perfeitamente com meus problemas paternos, e a merda continua”, narra ela. “Vejo que é um colecionador. Você é doze anos mais velho que ela. Talvez isso não importe agora, mas sou muito mais consciente hoje”, continua, fazendo referência aos doze anos de diferença entre Wilmer e a atual esposa, apenas um ano mais velha que Demi.

O tópico, como era de se esperar, incendiou o Twitter. Na rede social, uma série de threads surgiram expondo outros relacionamentos do ator, incluindo com Lindsay Lohan, que tinha 17 anos quando se envolveu com Wilmer, na época com 24. Ele, porém, não é o único. No final do ano passado, Taylor Swift lançou um curta metragem de All Too Well, canção que trata de seu relacionamento com o ator Jake Gyllenhaal, nove anos mais velho que ela. “Nunca fui boa em contar piadas, mas aqui vai uma: eu vou envelhecer, mas suas namoradas vão permanecer com a minha idade”, dispara em um trecho.

Com uma pegada de pop rock que relembra o início de sua carreira na Disney, Holy Fyck deve marcar uma virada na identidade sonora da cantora, que navegou pelo pop e R&B nos últimos anos. As temáticas, no entanto, não devem fugir do padrão: além de 29, sobre o relacionamento com Wilmer, o primeiro single, Skin of Teeth, relembra a overdose de 2018, que quase ceifou sua vida, e a batalha com o vício. Atração do Palco Mundo no Rock In Rio no dia 4 de setembro, Demi tem dois shows marcados em São Paulo, nos dias 30 e 31 de agosto, e um em Belo Horizonte, em 2 de setembro.

Confira a música:

“Finalmente 29, engraçado, igual você tinha na época. Pensei que fosse um sonho adolescente, apenas uma fantasia…” Confira a tradução da performance de “29”, faixa presente no novo álbum de Demi Lovato. #HolyFvckTour 🩸pic.twitter.com/VfDHty16bT — Portal Lovato🩸 (@portallovato) August 14, 2022

Continua após a publicidade