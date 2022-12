O que os brasileiros mais ouviram na noite de Natal

Nada de Noite Feliz ou Então é Natal. O estilo mais ouvido pelos brasileiros na Deezer durante a ceia de Natal foi o sertanejo. A faixa Bombonzinho, da dupla Israel & Rodolffo, dominou a plataforma, enquanto Gusttavo Lima foi o artista com maior número de reproduções.

No ranking dos artistas mais ouvidos, os quatro primeiros são representantes foram sertanejos: Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano, respectivamente.

A única exceção foi Mariah Carey, que marcou presença no Top 10 com a faixa All I Want for Christmas Is You. Confira:

Conheça o ranking completo das músicas e artistas mais ouvidos na Deezer durante o Natal:

Top 10 Artistas Mais Ouvidos

Gusttavo Lima Marília Mendonça Jorge & Mateus Henrique & Juliano Mari Fernandez Wesley Safadão Maiara & Maraisa Ana Castela Grupo Menos É Mais Guilherme & Benuto

Top 10 Músicas Mais Ouvidas

Israel & Rodolffo – Bombonzinho Gustavo Mioto – Eu Gosto Assim Ana Castela – Pipoco Zé Felipe – Roça Em Mim Gusttavo Lima – Fala Mal de Mim Mc Menor HR – Evoque Prata Hugo & Guilherme – Mal Feito Jorge & Mateus – 5 Regras Guilherme & Benuto – Haja Colírio (feat. Hugo & Guilherme) Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You