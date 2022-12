Van da turnê de Harry Styles sofre roubo em Curitiba – eis o que ocorreu

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma van que transportava itens de merchandising do cantor Harry Styles (camisetas e souvenires para vendas ao público) foi roubada em uma rodovia na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, na noite desta quinta-feira, 8. O músico fará show na cidade neste sábado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Live Nation.

De acordo com a nota, o assalto não prejudicará a apresentação e os produtos já estão sendo repostos. Nenhum equipamento musical da banda ou da equipe foi roubado, já que o transporte de instrumentos não é feito por vans.

Leia a nota oficial na íntegra:

Diferente do que está sendo veiculado nas redes sociais, a Live Nation Brasil informa que não houve assalto no transporte de equipe, equipamento, banda ou equipe da turnê do Harry Styles no Brasil.

O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba.

A notícia se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de sábado à noite.

Atenciosamente,

Assessoria de imprensa – Live Nation Brasil