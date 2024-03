O que esperar do show em conjunto de Caetano Veloso e Maria Bethânia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram uma turnê em conjunto por sete capitais brasileiras. O primeiro show será no Rio de Janeiro, em 3 e 4 de agosto, na RioArena. Depois eles passarão por Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo.

A pré-venda de ingressos começarão a ser vendidos em 17 de março para clientes do Banco do Brasil. Os ingressos para o público em geral começa no dia 20 de março, pela Ticketmaster.

Os irmãos gravaram uma canção especial para o Fantástico, Globo, que será exibido neste domingo, 10.

Confira a agenda completa:

Rio de Janeiro: 3 e 4 de agosto — RioArena

Belo Horizonte: 7 de setembro — Estádio do Mineirão

Belém: 29 de setembro — Hangar

Porto Alegre: 12 de outubro —Arena do Grêmio

Brasília: 9 de novembro — Arena BRB Mané Garrincha

Salvador: 30 de novembro —Itaipava Arena Fonte Nova

São Paulo: 14 de dezembro — Allianz Parque