O presente que ‘Pantera Negra 2’ poderá dar aos fãs de Rihanna

Sem lançar álbum de inéditas desde 2016, a cantora Rihanna pode ter gravado duas novas músicas para a trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que será lançado em 11 de novembro. Após seis anos, a artista está aos poucos retornando para os palcos e já confirmou que será a atração do show do intervalo do Super Bowl em 2023.

Embora isso ainda não confirmado oficialmente, fontes ouvidas por um jornalista do The New York Times afirmam que uma das músicas será tocada nos créditos finais e que ela seria a “primeira grande música de Rihanna em anos”. Procurados pelo jornalista, nem a Marvel, nem Rihanna confirmaram as novas músicas.

A expectativa dos fãs, no entanto, é que o novo álbum, ainda sem título e sem data de lançamento, deva ser revelado oficialmente apenas no ano que vem, após a apresentação no Super Bowl.