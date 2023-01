O polêmico muro de Shakira que quer separar seu terreno da ex-sogra

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Shakira e Gerard Piqué estão separados desde junho do ano passado, mas a cantora segue determinada a cortar todos os laços com o jogador. Nessa semana, o jornal espanhol Marca noticiou que a colombiana está construindo um muro para separar sua casa da propriedade da ex-sogra.

Segundo a publicação, uma câmera de TV flagrou uma betoneira (equipamento que mistura cimento) trabalhando no entorno da residência do ex-casal em Barcelona. A reforma começou dias depois de Shakira colocar uma boneca de bruxa exposta em sua varanda, supostamente olhando em direção à casa da mãe de Piqué.

Moradores da região também relataram que a cantora colocou a música Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que detalha as traições do jogador, para tocar no volume máximo. Lançada na semana passada, a canção contém visíveis indiretas para o ex-jogador do Barcelona. “Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você”, canta em um trecho seguido de uma menção à atual namorada de Piqué,Clara Chía Mari,de 23 anos.Você trocou uma Ferrari por um Twingo”