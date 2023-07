O polêmico ato de Sinéad O’Connor que a tornou mundialmente famosa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Sinéad O’Connor, cuja morte foi divulgada nesta quarta-feira, 26, teve sua carreira marcada por um ato polêmico. Em outubro de 1992, a artista se apresentava no Saturday Night Live, um dos programas de televisão de maior audiência dos Estados Unidos, quando decidiu rasgar uma foto do papa João Paulo II, em protesto contra os casos de pedofilia e abuso sexual envolvendo padres da igreja católica. “Lutem contra o verdadeiro inimigo”, disparou a irlandesa. A controvérsia fez a cantora ser boicotada entre religiosos.

No livro de memórias Rememberings: Scenes from My Complicated Life, a cantora relembrou a polêmica. “Longe de o episódio do papa destruir minha carreira, ele me colocou em um caminho que me encaixou melhor. Eu não sou uma estrela pop. Sou apenas uma alma perturbada que precisa gritar em microfones de vez em quando”, escreveu Sinéad.

