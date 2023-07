Morre a cantora Sinéad O’Connor, aos 56 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora irlandesa Sinéad O’Connor morreu aos 56 anos de idade. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo jornal Irish Times, que não revelou a causa nem a data exata da morte.

No início deste mês, Sinéad escreveu em sua página no Facebook que havia voltado para Londres depois de 23 anos e estava finalizando um álbum, a ser lançado no ano que vem. Ela também compartilhou planos de fazer uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia em 2024, e pela Europa, Estados Unidos e outros territórios em 2025.

Nascida em Dublin, em 8 de dezembro de 1966, Sinéad sempre foi uma mulher de opiniões contundentes e fortes. Militou em assuntos como abuso sexual e direitos das mulheres. Em 1992, em uma de suas atitudes mais controversas, a irlandesa rasgou uma foto do papa João Paulo II durante o programa americano Saturday Night Live, em protesto contra padres católicos acusados de abuso infantil. O caso revoltou religiosos, que passaram a boicotar a artista.

A irlandesa obteve fama mundial ao lançar seu primeiro disco, Lion and the Cobra, em 1987. Porém o grande hit veio apenas três anos mais tarde, no álbum I Do Not Want What I Haven’t Got. A canção Nothing Compares 2 U, que foi composta pelo americano Prince, liderou o Billboard Hot 100 durante quatro semanas, entre abril e maio de 1990, até ser destronada por Vogue, de Madonna. Entre outros sucessos de sua carreira estão All Apologies e Mandinka.

Em novembro de 2015, a cantora usou seu Facebook pela primeira vez para expressar a relação complicada que mantinha com sua família. Na ocasião, ela postou que teria o “direito de morrer” e disse se sentir abandonada pelos filhos e familiares. Nas mensagens ela ainda dizia ter sofrido uma overdose. Sinéad foi encontrada alguns dias depois em um hotel em Dublin, na Irlanda. Após as mensagens, a rede social chegou a tirar a conta dela do ar por um período. Na época, em depressão, a artista deu diversos sinais e até mesmo chegou a publicar mensagens suspeitas no Facebook, muitas vezes consideradas como cartas de despedida.

Em 2018, Sinéad anunciou nas redes sociais que havia deixado o catolicismo para se converter ao islamismo. “Estou aqui para anunciar que tenho orgulho de ter me tornado muçulmana. Essa é a conclusão natural da jornada de qualquer teólogo. Todas as escrituras apontam para o islamismo. O que torna todas as outras escrituras redundantes. Eu ganharei (outro) novo nome. Será Shuhada’ “, escreveu ela.

No ano passado, a cantora ainda enfrentou uma tragédia em sua vida pessoal: o filho Shane Lunny, que tratava uma depressão severa, morreu, aos 17 anos. A causa da morte foi suicídio. Na época, Sinéad chegou a dar uma pausa na carreira e se afastou dos palcos. Além de Shane, ela é mãe de Jake Reynolds (36), Roisin Waters (27) e Yeshua Bonadio (16).

Continua após a publicidade

Siga