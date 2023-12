O novo e tocante show de Roberto de Carvalho na turnê de Marisa Monte

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista Roberto de Carvalho, de 71 anos, viúvo de Rita Lee, voltou a fazer participação especial no show de Marisa Monte. Depois de tocar no dia 2 de dezembro no festival Primavera Sound, o músico se apresentou com a artista no encerramento da turnê dela, Portas, na Arena Jockey, na Gávea, no Rio de Janeiro, neste sábado 16. Neste domingo, 17, a cantora fará a derradeira apresentação da turnê e também contará com a presença do guitarrista.

Roberto de Carvalho tocou com Marisa três músicas: Doce Vampiro e Mania de Você, do repertório de Rita, e Já Sei Namorar, dos Tribalistas. Em entrevista a VEJA, Roberto comentou sobre a participação no show. “Marisa já estava fazendo Doce Vampiro, que ficou show, e um belo dia me ligou, junto com o Dadi, que é como um irmão para mim, foi um papo de muita alegria, de muito amor, de saudade, e no meio disso, lamentei não ter assistido ao show dessa tour, Portas. Até então, tinha assistido todos os shows dela. Então, ela disse que ia fazer no Primavera Sound. Foi quando ela disse: ‘Faz o Doce Vampiro com a gente!’ Poxa, o coração bateu mais forte. Ela também disse: ‘A gente pode fazer uma música de parceria sua com a Rita (Doce Vampiro é só da Rita). Qual seria?’. Respondi: Ah! Mania de Você, para arrombar a festa. Então vamos lá.’Foi tudo muito orgânico, espontâneo, leve, do jeito que a Marisa e Rita sempre foram. E, aí, comecei a me preparar psicologicamente e tirar os instrumentos do armário”, contou.

Ao cantar com Marisa em tributo a Rita, quebrou um jejum de dez anos longe dos palcos, desde que ambos se aposentaram, em 2013. “Jamais imaginava voltar aos shows”, disse a VEJA. Segundo o guitarrista, o próximo passo será ainda mais ousado. Ele pretende voltar a tocar com mais regularidade, participando da turnê que o filho Beto Lee vem fazendo pelo país em homenagem à mãe, ao lado de músicos como o baixista Lee Marcucci, que compôs várias canções com Rita.

Na apresentação deste sábado, 16, na Arena Jockey, no Rio, Marisa teve uma plateia repleta de famosos, como Marieta Severo (avó de Chico Brown, que toca na banda de Marisa), Clara Buarque, irmã de Chico, e Marcos Caruso e seu marido, Marcos Paiva.

